VÍDEO | Deslizamento de terra interdita Ponte de Ferro em Cachoeiro

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra os escombros caídos nas proximidades.

Um deslizamento de terra interditou a localidade da Ponte de Ferro, no Centro, em Cachoeiro de Itapemirim nesta segunda-feira (5).

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra os escombros caídos nas proximidades. Além de muita lama e barro, também é possível observar galhos de árvores e outras vegetações.

