Assembleia do ES reforça estabilidade e transparência em ano eleitoral

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) assume um papel estratégico para preservar a estabilidade institucional durante o ano eleitoral de 2026. Com eleições gerais marcadas para outubro, quando estarão em disputa cargos do Executivo e do Legislativo, o cenário tende a intensificar debates políticos. Ainda assim, a presidência da Casa afirma que manterá o ritmo dos trabalhos e a produtividade parlamentar como prioridades.

O presidente da Ales, Marcelo Santos, destaca que o Legislativo precisa funcionar como um eixo de equilíbrio. Segundo ele, a Casa deve garantir que o debate de ideias ocorra com respeito, transparência e harmonia, independentemente das disputas partidárias. Dessa forma, o Parlamento cumpre seu dever constitucional de legislar, fiscalizar recursos públicos e ouvir a população dos 78 municípios capixabas.

Leia também: “Harmonia entre os Poderes é parte da receita de sucesso do ES”, diz Júnior Abreu

Ao longo do calendário eleitoral, datas decisivas impactam diretamente o funcionamento político. Entre março e abril, ocorre a janela partidária, período em que parlamentares podem trocar de legenda. Em seguida, inicia-se o prazo de desincompatibilização, que exige o afastamento de agentes públicos que pretendem disputar cargos eletivos. Posteriormente, após as convenções, os candidatos devem registrar as candidaturas até 15 de agosto. Para evitar dúvidas e irregularidades, a Ales promoverá ações de orientação a deputados e servidores.

Além disso, a Assembleia planeja realizar eventos educativos, inclusive com especialistas em Direito Eleitoral. O objetivo é esclarecer regras, condutas permitidas e limites legais durante a campanha. Assim, a Casa busca separar com clareza a atividade legislativa do processo eleitoral, assegurando que ambos coexistam sem comprometer o interesse público.

Assembleia Legislativa do ES entre as mais transparentes do país

Outro ponto de destaque é a transparência. Ano após ano, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo figura entre os parlamentos mais transparentes do país, segundo o Radar da Transparência Pública. Esse reconhecimento resulta de investimentos contínuos em tecnologia, qualificação de servidores e ampliação do acesso aos dados oficiais. Em ano eleitoral, esse compromisso se torna ainda mais relevante, pois permite que o eleitor acompanhe votações, gastos e ações dos deputados estaduais.

Paralelamente, a Ales também investe na formação de novas lideranças. Por meio da Escola de Formação Política para Jovens, a Casa capacitou centenas de participantes em 2025, com aulas sobre políticas públicas, ética, gestão e funcionamento do Estado. A iniciativa, presente em diversos municípios capixabas, estimula o protagonismo juvenil e fortalece a cidadania.

Por fim, a presidência da Assembleia reforça que o trabalho legislativo seguirá como prioridade. Mesmo diante das disputas eleitorais, a Casa manterá a votação de projetos relevantes, a fiscalização rigorosa e o respeito às regras. Assim, a Ales busca atravessar o ano eleitoral com equilíbrio, diálogo e responsabilidade, garantindo estabilidade institucional e confiança da sociedade capixaba.



Com informações da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales).