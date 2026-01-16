Atenção! Cachoeiro e outras cidades recebem alerta de perigo para tempestades
Em caso de rajadas de vento, evite se abrigar debaixo de árvores, pois existe risco de queda e descargas elétricas
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta sexta-feira (16), um alerta amarelo para tempestades em 16 cidades do Espírito Santo. O aviso é válido das 0h de sábado (17) até as 23h59 do mesmo dia; contudo, o alerta pode ser renovado pelo instituto.
De acordo com o Inmet, a previsão é de ocorrência de chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia.
Além disso, podem ocorrer ventos intensos, com rajadas entre 40 e 60 km/h. Há também possibilidade de queda de granizo em áreas isoladas.
Confira as cidades:
- Alegre
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibitirama
- Itapemirim
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muqui
- Presidente Kennedy
- São José do Calçado
Apesar do baixo risco, o INMET alerta para eventuais transtornos. Podem ocorrer cortes pontuais de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos localizados. Por isso, a recomendação é redobrar a atenção durante o período do aviso.
Cuidados recomendados durante a tempestade
Em caso de rajadas de vento, evite se abrigar debaixo de árvores, pois existe risco de queda e descargas elétricas. Além disso, não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.
Da mesma forma, evite utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as tempestades. Essa medida reduz o risco de danos e acidentes causados por descargas elétricas.
Por fim, em situações de emergência, a orientação é buscar apoio dos órgãos competentes. A população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.