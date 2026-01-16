Atenção! Cachoeiro e outras cidades recebem alerta de perigo para tempestades

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta sexta-feira (16), um alerta amarelo para tempestades em 16 cidades do Espírito Santo. O aviso é válido das 0h de sábado (17) até as 23h59 do mesmo dia; contudo, o alerta pode ser renovado pelo instituto.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com o Inmet, a previsão é de ocorrência de chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia.

Leia também: Nova Zona de Convergência deve provocar chuvas intensas no Espírito Santo

Além disso, podem ocorrer ventos intensos, com rajadas entre 40 e 60 km/h. Há também possibilidade de queda de granizo em áreas isoladas.

Confira as cidades:

Alegre

Apiacá

Atílio Vivacqua

Bom Jesus do Norte

Cachoeiro de Itapemirim

Divino de São Lourenço

Dores do Rio Preto

Guaçuí

Ibitirama

Itapemirim

Jerônimo Monteiro

Marataízes

Mimoso do Sul

Muqui

Presidente Kennedy

São José do Calçado

Apesar do baixo risco, o INMET alerta para eventuais transtornos. Podem ocorrer cortes pontuais de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos localizados. Por isso, a recomendação é redobrar a atenção durante o período do aviso.

Cuidados recomendados durante a tempestade

Em caso de rajadas de vento, evite se abrigar debaixo de árvores, pois existe risco de queda e descargas elétricas. Além disso, não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.

Da mesma forma, evite utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as tempestades. Essa medida reduz o risco de danos e acidentes causados por descargas elétricas.

Por fim, em situações de emergência, a orientação é buscar apoio dos órgãos competentes. A população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.