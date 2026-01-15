Nova Zona de Convergência deve provocar chuvas intensas no Espírito Santo

Um novo episódio de Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) deve se organizar sobre o Brasil entre os dias 19 e 23 de janeiro. Este será o segundo evento do ano, com previsão de chuvas intensas no Espírito Santo.

Os maiores acumulados devem atingir a Zona da Mata Mineira, o Vale do Rio Doce, todo o Espírito Santo e o Norte e Noroeste do Rio de Janeiro.

Em áreas de Minas Gerais e de Goiás, os volumes de chuva podem variar entre 200 e 400 milímetros em apenas cinco dias. Em algumas cidades, o total equivale à média mensal de janeiro.

Segundo o Climatempo, o novo episódio de ZCAS contribui para a recuperação de rios e reservatórios. Contudo, o excesso de chuva eleva os riscos.

A previsão de chuvas intensas no Espírito Santo indica possibilidade de alagamentos, enchentes e deslizamentos. O alerta é maior em regiões onde o solo já apresenta saturação elevada.

O Climatempo orienta o acompanhamento diário das atualizações meteorológicas. Além disso, a população deve seguir os avisos emitidos pela Defesa Civil e manter atenção redobrada durante o período.