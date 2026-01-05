Atenção! ES recebe dois alertas de perigo para chuvas intensas e volumosas

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu alerta laranja para chuvas intensas no Espírito Santo, válido entre esta segunda-feira (5) e quarta-feira (7). O aviso indica perigo, com previsão de volumes elevados de chuva e ventos fortes em várias regiões do estado.

De acordo com o INMET, o alerta laranja prevê chuvas entre 30 e 60 mm por hora ou até 100 mm por dia, além de rajadas de vento que podem variar entre 60 e 100 km/h. Esse cenário aumenta o risco de alagamentos, quedas de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica e descargas elétricas.

Além disso, o órgão também mantém alerta amarelo, classificado como perigo potencial, para áreas com previsão de chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, acompanhadas de ventos de até 60 km/h. Embora o risco seja menor, ainda há possibilidade de transtornos pontuais.

Orientações à população

Diante do cenário, os órgãos de defesa orientam que a população evite se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento e não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Sempre que possível, recomenda-se desligar aparelhos eletrônicos da tomada.

Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. A recomendação é acompanhar os alertas oficiais e redobrar a atenção enquanto as condições de instabilidade persistirem no estado.