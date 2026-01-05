Cidades

Atenção! ES recebe dois alertas de perigo para chuvas intensas e volumosas

Avisos valem até quarta-feira (7) e indicam risco de alagamentos, ventos fortes e quedas de energia em diversas regiões do estado

Cachoeiro Cidades do Sul Instituto emite alerta - tempestade perigosa Sudeste - alerta de chuvas fortes no Espírito Santo
Foto: Pammela Volpato

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu alerta laranja para chuvas intensas no Espírito Santo, válido entre esta segunda-feira (5) e quarta-feira (7). O aviso indica perigo, com previsão de volumes elevados de chuva e ventos fortes em várias regiões do estado.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com o INMET, o alerta laranja prevê chuvas entre 30 e 60 mm por hora ou até 100 mm por dia, além de rajadas de vento que podem variar entre 60 e 100 km/h. Esse cenário aumenta o risco de alagamentos, quedas de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica e descargas elétricas.

Leia também: Chuva intensa e trovoadas marcam a segunda-feira no Espírito Santo

Além disso, o órgão também mantém alerta amarelo, classificado como perigo potencial, para áreas com previsão de chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, acompanhadas de ventos de até 60 km/h. Embora o risco seja menor, ainda há possibilidade de transtornos pontuais.

Orientações à população

Diante do cenário, os órgãos de defesa orientam que a população evite se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento e não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Sempre que possível, recomenda-se desligar aparelhos eletrônicos da tomada.

Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. A recomendação é acompanhar os alertas oficiais e redobrar a atenção enquanto as condições de instabilidade persistirem no estado.

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

Chuvas FortesEspírito SantoTempestade

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por