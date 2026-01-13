Atenção: importante avenida de Ibitirama terá mudanças na sinalização

A Prefeitura de Ibitirama informou que, a partir do dia 23 de janeiro, entrará em funcionamento o semáforo instalado na Avenida Lazarino Ricci, em frente à Farmácia Ibitifarma. A iniciativa tem como objetivo organizar o fluxo de veículos e reforçar a segurança em um dos pontos mais movimentados da cidade.

De acordo com a administração municipal, a ativação do equipamento busca proporcionar um trânsito mais seguro e equilibrado, beneficiando motoristas, pedestres e toda a comunidade que circula diariamente pela via. A prefeitura orienta que a população redobre a atenção e tenha paciência durante o período de adaptação ao novo sistema de sinalização.

A instalação do semáforo é apontada como uma medida estratégica para reduzir riscos no trânsito urbano. Entre os principais benefícios estão o controle e a organização do tráfego, especialmente em locais com grande volume de veículos ou dificuldades de visibilidade, além do aumento da segurança viária.

O equipamento também contribui para a diminuição de acidentes, ao estabelecer regras claras de parada e circulação, e garante maior proteção aos pedestres, facilitando travessias seguras. A sinalização ainda auxilia ciclistas e pode, futuramente, ser integrada a sistemas que priorizam a passagem de veículos de emergência, como ambulâncias e viaturas do Corpo de Bombeiros.