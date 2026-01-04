Chuva deixa desalojados em Marataízes; veja vídeo

Duas pessoas estão desalojadas no município de Marataízes por causa das fortes chuvas que atingem diversas cidades no Sul do Espírito Santo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com boletim divulgado pela Defesa Civil estadual, neste domingo (4), houve um registro de desabamento do terraço de uma residência, mas sem risco estrutural na cidade.

A previsão é de que o tempo continuará chuvoso até a próxima quarta-feira (7), tendo possibilidade de chuvas intensas durante esses dias. A Defesa Civil de Marataízes orienta que a população evite áreas de riscos e locais vulneráveis. Em caso de emergências ligue para (28)99933-0473.

Leia também: Atenção no Sul do ES: Inmet renova alerta vermelho para chuvas nesta segunda (5)

Em Cachoeiro, foi registrado um deslizamento de terra, no bairro Alto Novo Parque, com obstrução de via.

Já em Mimoso do Sul, segundo o órgão, houve queda de árvore na ES 177 e de barreiras na ES 391.