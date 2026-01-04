Cidades

Chuva deixa desalojados em Marataízes; veja vídeo

A previsão é de que o tempo continuará chuvoso até a próxima quarta-feira (7)

Duas pessoas estão desalojadas no município de Marataízes por causa das fortes chuvas que atingem diversas cidades no Sul do Espírito Santo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com boletim divulgado pela Defesa Civil estadual, neste domingo (4), houve um registro de desabamento do terraço de uma residência, mas sem risco estrutural na cidade.

 A previsão é de que o tempo continuará chuvoso até a próxima quarta-feira (7), tendo possibilidade de chuvas intensas durante esses dias. A Defesa Civil de Marataízes orienta que a população evite áreas de riscos e locais vulneráveis. Em caso de emergências ligue para (28)99933-0473.

Leia também: Atenção no Sul do ES: Inmet renova alerta vermelho para chuvas nesta segunda (5)

Em Cachoeiro, foi registrado um deslizamento de terra, no bairro Alto Novo Parque, com obstrução de via.

Já em Mimoso do Sul, segundo o órgão, houve queda de árvore na ES 177 e de barreiras na ES 391.

Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

Assuntos:

Espírito SantoMarataízes

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por