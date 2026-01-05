Barro bloqueia estradas e causa transtornos a moradores em Monte Alegre

Moradores da comunidade de Monte Alegre, em Cachoeiro de Itapemirim, denunciam as precárias condições de estradas agravadas por causa das fortes chuvas que caem na cidade. A ausência de valetas adequadas para o escoamento da água intensificou o acúmulo de barro na estrada principal, tornando o tráfego praticamente impossível.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com o morador Elando Ventura, a prefeitura iniciou obras no local, mas a situação se agravou após escavações realizadas sem o devido planejamento de drenagem. Atualmente, veículos não conseguem circular pela via devido a grande quantidade de barro. O transporte coletivo também deixou de atender a região, já que os ônibus não conseguem subir o trecho afetado, segundo o morador.

Leia também: Manilhas entupidas agravam problemas provocados pela chuva em Santa Fé

A dificuldade de acesso tem impactado diretamente a rotina dos moradores, que estão sendo obrigados a atravessar áreas de pasto para conseguir sair da comunidade sem passar pela lama. “É uma situação desnecessária e humilhante”, afirmou o morador, ao destacar que o problema poderia ser minimizado com medidas simples, como o uso de saibro e melhorias na drenagem.

Além das estradas, a população também demonstra preocupação com a situação de uma ponte localizada na comunidade. O local é descrito como crítico e oferece riscos à segurança. Apenas carros pequenos e motocicletas conseguem atravessar a estrutura, enquanto caminhões, incluindo o de coleta de lixo, não passam.

Moradores afirmam que há mais de quatro anos recebem promessas de melhorias, tanto para a estrada quanto para a ponte e a instalação de uma galeria já existente no local, mas nenhuma intervenção efetiva foi concluída até o momento.

O que diz a Prefeitura de Cachoeiro

O AQUINOTICIAS.COM entrou em contato com a Prefeitura de Cachoeiro, que informou que em relação as estradas de interior, por conta das chuvas não tem como você fazer qualquer reparo. Após o período, estará sendo feito um cronograma para a manutenção dessas localidades.