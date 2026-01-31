Batalhão da PM em Marataízes vai sair do papel? Veja o que diz o governador

O governador Renato Casagrande anunciou, nesta sexta-feira (30), que deve encaminhar em fevereiro à Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) um projeto de lei para transformar a atual 9ª Companhia Independente da Polícia Militar em um Batalhão de Polícia Militar (BPM), com sede em Marataízes.

“Nós vamos criar um batalhão da Polícia Militar aqui em Marataízes. O projeto de lei vai para a Assembleia Legislativa e nós vamos criar um batalhão aqui, porque vamos fortalecer o policiamento, o trabalho conjunto com a Guarda Municipal de toda essa região. Conquistar bons resultados na segurança pública tem sido uma tarefa que a gente tem conseguido, mas a gente tem desafio todos os dias”, explica o chefe do Poder Executivo estadual.

Pela proposta, a nova unidade passará a se chamar 15º BPM. Após o envio pelo Poder Executivo, o texto será analisado e votado pelo Plenário da Casa de Leis.

Com a criação do 15º BPM, a expectativa do governo é ampliar a capacidade operacional da Polícia Militar na região.

“Muito a comemorar. Sobretudo, a decisão de nós implantarmos um batalhão da Polícia Militar aqui no município de Marataízes para dar cobertura aos municípios de Rio Novo do Sul, Itapemirim e Presidente Kennedy. Isso vai fortalecer muito a presença da nossa Polícia Militar, com os nossos praças, soldados e oficiais aqui na região, em razão da nossa fronteira e da nossa divisa com o Estado do Rio de Janeiro”, ressalta o vice-governador Ricardo Ferraço.

Atualmente, um efetivo de 138 policiais é responsável pelo atendimento de uma área de 1.480,3 quilômetros quadrados, que engloba os municípios de Marataízes, Itapemirim, Presidente Kennedy e Rio Novo do Sul. Juntas, essas cidades somam mais de 106 mil habitantes.

Na alta temporada, o fluxo turístico se intensifica nessa região, o que justifica o reforço ostensivo e operacional das forças de segurança.

“Estamos sem homicídio há 200 dias. A nossa segurança está muito boa. Nossa Guarda Civil Municipal muito atuante, graças a Deus, está ótimo a nossa cidade. Em todos os sentidos, está evoluindo em tudo”, aponta prefeito de Marataízes, Toninho Bittencourt.