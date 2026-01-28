Bloco Bote Fé leva mensagem cristã às ruas de Marataízes

O Bloco Bote Fé nasceu em Marataízes com uma proposta clara. Jovens decidiram transformar o carnaval em espaço de evangelização, alegria e protagonismo juvenil.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A iniciativa surgiu em 2012, durante a preparação para a Jornada Mundial da Juventude, realizada no Brasil em 2013. As dioceses promoviam encontros chamados “Bote Fé”.

Leia também: Muniz Freire divulga programação oficial do Carnaval Muniz Folia 2026

Naquele contexto, o padre Evaldo Praça Ferreira conduziu, em Marataízes, um evento que marcou profundamente a juventude local.

Dessa forma, os jovens perceberam que a fé poderia ocupar as ruas de forma alegre e próxima da realidade. A experiência despertou um novo olhar sobre missão e vivência cristã.

Inspirados pela JMJ e pela Campanha da Fraternidade de 2013, os integrantes da Pastoral da Juventude decidiram levar essa vivência para o carnaval.

Assim, em 2013, os jovens fundaram oficialmente o Bloco Bote Fé. O projeto nasceu com propósito missionário e compromisso social.

Desde então, o bloco mostrou que a juventude vive a fé com consciência, solidariedade e desejo de transformação à luz do Evangelho.

Aliás, na primeira edição, os organizadores produziram cerca de 100 abadás. Com o tempo, o bloco cresceu e passou a reunir mais de mil participantes.

Hoje, o Bote Fé atrai jovens de Marataízes, de cidades vizinhas e até de outros estados. O desfile encerra o carnaval na Praia Central.

Contudo, a construção dessa história envolve jovens, músicos, lideranças, padres e comunidades inteiras. Todos mantêm viva a proposta missionária.

Assim, a cada edição, o bloco renova o chamado que inspirou sua criação: “Eis-me aqui, envia-me”.

Edição 2026: data e informações

O Bloco Bote Fé acontece no dia 17 de fevereiro, terça-feira de carnaval, em Marataízes.

O abadá já está disponível para venda, convidando os foliões a celebrar fé, alegria e fraternidade.

Valores do abadá:

– 1º lote: R$ 25,00 (até 31/01/2026)

– 2º lote: R$ 30,00

Tamanhos: P, M, G e GG

Pedidos: Escritório Paroquial

Informações: (28) 99939-4878