Bombeiros controlam incêndio em caminhão no bairro Industrial de Iúna

O Corpo de Bombeiros controlou, na noite desta terça-feira (6), um incêndio em caminhão em Iúna. A corporação atendeu a ocorrência no bairro Industrial, nas proximidades da empresa Agroin.

As equipes do Posto Avançado de Bombeiros de Iúna chegaram rapidamente ao local e, em seguida, iniciaram o combate direto às chamas para conter o avanço do fogo.

As chamas atingiram a cabine e parte do compartimento do motor. Contudo, os bombeiros atuaram rapidamente e impediram que o fogo se espalhasse para outras áreas do caminhão.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo estava estacionado e não transportava carga no momento do incidente. Além disso, a ocorrência não deixou feridos.

Após controlar totalmente o incêndio em caminhão em Iúna, a equipe realizou o rescaldo para eliminar possíveis novos focos. As autoridades ainda irão apurar as causas do fogo.