Cachoeiro: alagamento no bairro Paraíso causa transtornos a motoristas; veja vídeo

Os motoristas que precisaram trafegar pelas imediações da Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, próximo ao Supermercado Open, no bairro Paraíso, em Cachoeiro, encontraram dificuldade por causa do alto volume de água que se acumulou na via após fortes chuvas que caíram neste sábado (3).

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Um vídeo, registrado por um leitor do AQUI NOTÍCIAS COM, mostra a via urbana completamente alagada. A água barrenta cobre toda a pista, alcançando uma altura significativa, suficiente para encobrir o meio-fio e dificultar a circulação de veículos.

Leia também: Prefeitura de Cachoeiro se manifesta sobre alagamentos no bairro Nova Brasília

Quem passou pelo local, precisou reduzir a velocidade e redobrar os cuidados na direção.