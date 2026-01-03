Cachoeiro: fornecimento de energia elétrica é normalizado em mais de 98%

A EDP informou, neste sábado (3), que segue com equipes mobilizadas e dedicadas ao atendimento, de forma ininterrupta, às ocorrências provocadas pelas fortes chuvas acompanhadas de ventos que atingiram Cachoeiro de Itapemirim na noite do dia 1° de janeiro.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com a empresa, as equipes seguem atuando com cinco vezes mais equipes dedicadas nos reparos dos danos causados e, no momento, mais 98% dos clientes impactados tiveram o fornecimento de energia normalizado.

Leia também: Pós-chuva em Cachoeiro: Procon avalia impactos da falta de energia junto a EDP

A concessionária esclarece ainda que estas últimas ocorrências que estão em andamento são mais complexas, muitas vezes com a necessidade de reparos significativos por conta da queda de galhos e árvores, e lançamento de objetos sobre as redes elétricas, que demandam maior tempo de trabalho das equipes.

Vale destacar que, em situações com grande volume de ocorrências como esta, a EDP atua com priorização no atendimento, primeiramente à hospitais, postos de saúde, escolas, creches, serviços essenciais, casos que possam oferecer risco à vida e ocorrências com grande volume de consumidores impactados.

Em alguns casos, os trabalhos são realizados em parceria com órgãos municipais, Defesa Civil, e o tempo de reparo das ocorrências varia de acordo com a dimensão dos danos em cada caso.

A companhia reforça as recomendações sobre segurança para que a população jamais se aproxime de cabos partidos ou de fios caídos.

No caso de qualquer ocorrência com a rede elétrica, a EDP pode ser acionada por meio dos canais de atendimento. As informações são da EDP.