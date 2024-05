Ajude! Capixaba com doença rara faz vaquinha para conseguir tratamento

Portador de um tipo raríssimo de câncer, o capixaba Leandro Barbarioli, de 44 anos, enfrenta o maior desafio de sua vida: conseguir a quantia de R$ 250 mil para custear as despesas para tratar a doença, denominada de Linfoma Não-Hodgkin de Células T Periféricas.

Sem o dinheiro, Leandro não consegue seguir com o tratamento que hoje é feito em São Paulo. “Terei que me tratar lá porque tem uma equipe médica muito boa, com estudo sobre esse tipo de câncer. São eles que estão me ajudando a vencer essa luta”, contou.

A doença foi descoberta, em 2023, quando recebeu o diagnóstico de herpes zoster na cabeça. “Desde então comecei a fazer vários exames para descobrir a causa porque os exames mostravam que tinha algo errado comigo. Em março do mesmo ano veio a notícia que eu não esperava”, detalhou Leandro.

Esperança

Para conseguir arrecadar a quantia, familiares e amigos de Leandro Barbarioli vão promover uma feijoada solidária no dia 16 de junho, no Clube Aert, em Bairro de Fátima, na Serra. Contudo, o ingresso custa R$ 50 e pode ser adquirido no site www.brasilticket.com.br ou no restaurante Ilha do Caranguejo, localizado em Jardim Camburi.

O valor arrecadado será utilizado para cobrir todas as despesas com moradia, alimentação e transporte na capital paulista. “O tratamento já vem sendo custeado pelo plano, mas não temos condições de manter ele em São Paulo para se tratar. Por isso, precisamos de ajuda”, explicou Juliana Barbarioli, irmã de Leandro.