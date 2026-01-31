Chuva e trovoadas atingem o Espírito Santo neste sábado (31)

O tempo permanece instável no Espírito Santo neste sábado, último dia de janeiro. A atuação de um sistema de baixa pressão no litoral, na altura do Estado, mantém a previsão de chuva ao longo de todo o dia em todas as regiões capixabas.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Além disso, há registro de trovoadas na metade sul do Estado, incluindo a Grande Vitória, bem como nos trechos sul e oeste da Região Noroeste. As temperaturas mínimas apresentam leve elevação, enquanto os ventos sopram fracos a moderados no litoral, com rajadas ocasionais.

Leia também: Espírito Santo entra em alerta laranja de perigo para chuvas intensas

Grande Vitória, Sul e Serrana

Na Grande Vitória, o céu permanece com muitas nuvens e chuva ao longo do dia. As trovoadas podem ocorrer em vários momentos. O vento varia de fraco a moderado, com rajadas pontuais. A temperatura mínima atinge 22 °C, enquanto a máxima chega a 33 °C. Em Vitória, os termômetros variam entre 23 °C e 33 °C.

Na Região Sul, o cenário se repete, com muitas nuvens, chuva frequente e possibilidade de trovoadas. O vento segue fraco a moderado, com rajadas ocasionais. Nas áreas menos elevadas, a mínima chega a 21 °C e a máxima alcança 36 °C. Já nas áreas mais altas, os termômetros variam entre 19 °C e 31 °C.

Na Região Serrana, o sábado também será marcado por muitas nuvens e chuva ao longo do dia, com ocorrência de trovoadas. Nas áreas menos elevadas, a temperatura varia entre 21 °C e 30 °C. Nas áreas altas, a mínima chega a 18 °C e a máxima não ultrapassa 29 °C.

Norte, Noroeste e Nordeste

No Norte do Espírito Santo, o céu permanece encoberto, com chuva ao longo de todo o dia. As temperaturas variam entre 22 °C e 34 °C, mantendo a sensação de calor, apesar da instabilidade.

Na Região Noroeste, o tempo segue fechado, com chuva em todas as áreas. Desse modo, trovoadas atingem especialmente os trechos sul e oeste da região. Nas áreas menos elevadas, a mínima é de 22 °C e a máxima chega a 34 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros variam entre 21 °C e 33 °C.

Já na Região Nordeste, o sábado será de muitas nuvens e chuva ao longo do dia. Assim, o vento sopra fraco a moderado, com rajadas ocasionais. As temperaturas oscilam entre 22 °C e 34 °C.

Diante do cenário, a recomendação é de atenção às condições do tempo ao longo do dia, sobretudo em áreas com previsão de trovoadas e rajadas de vento.