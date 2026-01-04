Chuva em Cachoeiro: carros se envolvem em acidente na Safra
Até o momento, não há informações oficiais sobre vítimas. Uma equipe da Polícia Militar esteve no local.
Dois carros se envolveram em um acidente de trânsito no fim da tarde deste sábado (3), na localidade conhecida como Safra, em Cachoeiro de Itapemirim. A colisão ocorreu em um trecho da rodovia ES-482.
Vídeos que circulam nas redes sociais indicam que chovia no momento do acidente, o que pode ter contribuído para a perda de controle dos veículos.
As imagens ainda mostram a pista molhada e um dos automóveis bastante danificado, parado às margens da via.
O portal AQUINOTICIAS.COM entrou em contato com a Polícia Militar em busca de mais detalhes. Assim que houver confirmação oficial sobre feridos ou as causas do acidente, o texto será atualizado.