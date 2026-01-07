Chuva no ES: até quando o tempo segue instável? Veja a previsão desta quarta

A previsão do tempo para esta quarta-feira (7) indica que o canal de umidade associado à Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) perde intensidade. Contudo, a umidade transportada pelos ventos costeiros mantém o tempo instável no Espírito Santo.

De acordo com o Incaper, pode chover ao longo do dia em todas as regiões. Dessa forma, as temperaturas apresentam ligeiro aumento, e o vento permanece fraco.

Confira a previsão para cada região

Grande Vitória:

Variação de nuvens, com chuvas rápidas ao longo do dia. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 30 °C. Assim, em Vitória a mínima é de 22 °C e a máxima de 30 °C.

Região Sul:

Variação de nuvens, com chuvas rápidas ao longo do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 19 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Serrana:

Vriação de nuvens, com chuvas rápidas ao longo do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 28 °C. Entretanto, nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Norte:

Variação de nuvens, com chuvas rápidas ao longo do dia. Dessa forma, a temperatura mínima esperada é de 23 °C e máxima de 32 °C.

Região Noroeste:

Variação de nuvens, com chuvas rápidas ao longo do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 32 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 20 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Nordeste:

Variação de nuvens, com chuvas rápidas ao longo do dia. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 31 °C.