Chuva no ES: até quando o tempo segue instável? Veja a previsão desta quarta
De acordo com o Incaper, pode chover ao longo do dia em todas as regiões.
A previsão do tempo para esta quarta-feira (7) indica que o canal de umidade associado à Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) perde intensidade. Contudo, a umidade transportada pelos ventos costeiros mantém o tempo instável no Espírito Santo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com o Incaper, pode chover ao longo do dia em todas as regiões. Dessa forma, as temperaturas apresentam ligeiro aumento, e o vento permanece fraco.
Confira a previsão para cada região
Grande Vitória:
Variação de nuvens, com chuvas rápidas ao longo do dia. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 30 °C. Assim, em Vitória a mínima é de 22 °C e a máxima de 30 °C.
Região Sul:
Variação de nuvens, com chuvas rápidas ao longo do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 19 °C e máxima de 26 °C.
Na Região Serrana:
Vriação de nuvens, com chuvas rápidas ao longo do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 28 °C. Entretanto, nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 27 °C.
Na Região Norte:
Variação de nuvens, com chuvas rápidas ao longo do dia. Dessa forma, a temperatura mínima esperada é de 23 °C e máxima de 32 °C.
Região Noroeste:
Variação de nuvens, com chuvas rápidas ao longo do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 32 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 20 °C e máxima de 29 °C.
Na Região Nordeste:
Variação de nuvens, com chuvas rápidas ao longo do dia. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 31 °C.