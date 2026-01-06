VÍDEO | Árvore cai em fiação elétrica no bairro Vila Rica

Uma árvore de grande porte caiu sobre a fiação elétrica nesta terça-feira (6), no bairro Vila Rica, em Cachoeiro de Itapemirim. O fato foi registrado na Rua Pedro Feitosa, via que faz ligação com a Rua Amélia Ronquete.

De acordo com o secretário municipal de Limpeza Urbana, Brás Zagotto, a queda da árvore ocorreu após o solo ceder em razão do acúmulo de água provocado pelas chuvas. Galhos atingiram a rede elétrica e parte da estrutura caiu sobre uma residência próxima. Apesar do susto, não houve registro de feridos, apenas danos materiais. A área foi isolada por medida de segurança.

“Já comunicamos a Defesa Civil e a concessionária de energia EDP para realizar os reparos necessários, garantir a segurança de todos e restabelecer o serviço o mais rápido possível”, afirmou o secretário.

Após a liberação da área pelas equipes técnicas, será feita a supressão da árvore e a limpeza completa do trecho afetado.