Chuva persistente e trovoadas marcam a quinta-feira no Espírito Santo

A atuação de um canal de umidade associado à Zona de Convergência do Atlântico Sul intensifica a instabilidade no Espírito Santo nesta quinta-feira. Como resultado, a previsão indica chuva ao longo do dia em várias regiões.

Além disso, de acordo com o Incaper, há registro de trovoadas em toda a metade sul do estado, incluindo a Grande Vitória. Parte da Região Noroeste também entra no alerta, sobretudo pelo risco de acumulados expressivos.

A persistência das chuvas eleva o potencial para volumes elevados em curto período. Enquanto isso, as temperaturas máximas sobem de forma acentuada na metade norte capixaba.

No litoral, o vento sopra fraco a moderado. Ainda assim, a recomendação é de atenção, principalmente em áreas vulneráveis a alagamentos.

Grande Vitória

Na Grande Vitória, há muitas nuvens e chuva ao longo do dia. À tarde, contudo, ocorrem trovoadas. O vento segue fraco a moderado. A temperatura varia entre 22 °C e 29 °C. Em Vitória, a mínima é de 23 °C e a máxima chega a 29 °C.

Região Sul

Na Região Sul, o céu permanece encoberto e a chuva ocorre durante todo o dia. À tarde, entretanto, há trovoadas isoladas. Nas áreas menos elevadas, a mínima é de 20 °C e a máxima atinge 27 °C.

Já nas áreas altas, os termômetros variam entre 16 °C e 25 °C.

Região Serrana

Na Região Serrana, o cenário se repete. Há muitas nuvens e chuva persistente, com trovoadas no período da tarde. Nas áreas menos elevadas, a temperatura varia de 17 °C a 26 °C. Por outro lado, nas áreas altas, a mínima é de 16 °C e a máxima chega a 26 °C.

Região Norte

Na Região Norte, há variação de nuvens. Ainda assim, a chuva ocorre ao longo do dia. As temperaturas sobem, com mínima de 22 °C e máxima de 31 °C.

Região Noroeste

Na Região Noroeste, o tempo apresenta variação de nuvens e chuva frequente. Além disso, parte da região registra trovoadas. Nas áreas menos elevadas, a mínima é de 22 °C e a máxima chega a 28 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros variam entre 19 °C e 27 °C.

Região Nordeste

Na Região Nordeste, a previsão indica variação de nuvens e chuva ao longo do dia. O vento sopra fraco a moderado. A temperatura mínima é de 22 °C, enquanto a máxima alcança 29 °C.