Chuvas fortes colocam o Espírito Santo sob três níveis de alerta do Inmet

Avisos amarelo, laranja e vermelho indicam risco de alagamentos, ventos fortes e deslizamentos até o dia 25

Uma estrada ladeada por vegetação verde sob um céu dramático com nuvens de tempestade muito pesadas, indicando tempo severo. Um relâmpago tênue é visível ao fundo. - alerta de chuva - tempestade - temporal - chuvas -
Foto: IA

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três alertas meteorológicos simultâneos para o Espírito Santo, indicando chuvas intensas e acumulados expressivos a partir desta terça-feira (20).

Os avisos seguem válidos até o dia 25 de janeiro, dependendo do nível de severidade. Além disso, o órgão reforça orientações de segurança para reduzir riscos à população.

Alerta amarelo indica perigo potencial

Primeiramente, o Inmet publicou alerta amarelo para chuvas intensas, com grau de severidade classificado como perigo potencial.

Nesse cenário, a previsão aponta chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo alcançar 50 milímetros ao dia. Além disso, ventos variam entre 40 e 60 km/h.

Embora o risco seja considerado baixo, podem ocorrer alagamentos pontuais, queda de galhos, descargas elétricas e interrupções isoladas no fornecimento de energia.

Alerta laranja eleva o nível de atenção

Em seguida, o instituto emitiu alerta laranja, que indica situação de perigo. Nesse caso, os volumes de chuva aumentam significativamente.

A previsão aponta acumulados entre 30 e 60 milímetros por hora, ou até 100 milímetros por dia. Os ventos podem atingir velocidades entre 60 e 100 km/h.

Consequentemente, cresce o risco de alagamentos, queda de árvores, danos à rede elétrica e transtornos urbanos.

Alerta vermelho aponta grande perigo

O Inmet mantém o alerta vermelho para acumulado de chuva, classificado como grande perigo.

Nesse nível, o volume pode superar 60 milímetros por hora ou ultrapassar 100 milímetros em 24 horas. O cenário aumenta o risco de enchentes, transbordamento de rios e deslizamentos de encostas.

Por isso, moradores de áreas vulneráveis devem redobrar a atenção e seguir rigorosamente as orientações das autoridades.

Recomendações de segurança

Diante dos alertas, o Inmet orienta que a população evite se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento. Além disso, não é recomendado estacionar veículos próximos a torres ou placas de propaganda.

Sempre que necessário, desligue aparelhos eletrônicos da tomada e o quadro geral de energia. Em áreas com risco de inundação, proteja pertences com sacos plásticos.

Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

