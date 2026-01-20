Terça-feira será de chuva ao longo do dia em todo o Espírito Santo

A previsão do tempo para esta terça-feira (20) indica tempo instável em todo o Espírito Santo, devido a um canal de umidade que atinge o estado

Além disso, áreas das regiões Sul, Serrana e Noroeste registram pancadas acompanhadas de trovoadas, sobretudo a partir da tarde. Em alguns trechos, há risco de acumulados expressivos.

De acordo com o Incaper, as temperaturas máximas caem de forma acentuada. Enquanto isso, o vento sopra fraco a moderado no litoral, com rajadas ocasionais.

Grande Vitória

Ao longo do dia, o céu permanece encoberto. Além disso, a chuva ocorre de forma contínua. O vento sopra fraco a moderado, com rajadas eventuais. Temperatura mínima de 25 °C e máxima de 30 °C. Vitória: mínima de 25 °C e máxima de 29 °C.

Região Sul

Inicialmente, o dia começa chuvoso. Contudo, a partir da tarde, a instabilidade aumenta, com pancadas e trovoadas. O vento segue fraco a moderado. Áreas menos elevadas: mínima de 22 °C e máxima de 32 °C. Áreas altas: mínima de 20 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Serrana

Durante todo o dia, a chuva persiste. Posteriormente, a partir da tarde, ocorrem pancadas acompanhadas de trovoadas. Áreas menos elevadas: mínima de 21 °C e máxima de 28 °C.

Áreas altas: mínima de 19 °C e máxima de 27 °C.

Região Norte

O céu fica carregado desde cedo. Assim, a chuva se mantém ao longo do dia. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 32 °C.

Região Noroeste

Ao longo do dia, a chuva predomina. Entretanto, em parte da região, as pancadas com trovoadas se intensificam a partir da tarde. Áreas menos elevadas: mínima de 23 °C e máxima de 31 °C. Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 21 °C e máxima de 29 °C.

Região Nordeste

O tempo segue fechado durante todo o dia. Além disso, a chuva ocorre de forma contínua. O vento sopra fraco a moderado, com rajadas ocasionais. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 30 °C.