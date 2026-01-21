Chuvas intensas colocam Espírito Santo em alerta nas próximas 24 horas

O alerta de chuvas intensas no Espírito Santo entrou em vigor nas próximas 24 horas e abrange todo o território estadual. A Defesa Civil emitiu o aviso diante das condições meteorológicas adversas.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Segundo o comunicado, o cenário inclui chuvas contínuas, rajadas de vento e incidência de raios. Assim, o risco de transtornos aumenta em áreas urbanas e regiões de encosta.

Leia também: Muniz Freire entra em cenário excepcional para chuvas intensas

Além disso, a previsão indica possibilidade de alagamentos, enxurradas e quedas de árvores. Por isso, a Defesa Civil orienta que a população evite áreas consideradas de risco.

Durante o período de instabilidade, moradores devem redobrar a atenção no trânsito e não atravessar vias alagadas. Da mesma forma, é recomendado evitar locais abertos durante tempestades.

Em caso de emergência relacionada ao alerta de chuva persistente no Espírito Santo, a orientação é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Por fim, os órgãos de monitoramento seguem acompanhando as condições climáticas e podem atualizar o alerta conforme a evolução do cenário meteorológico.