Cidade do ES participa de campanha nacional de doação de material escolar

A plataforma de shopping centers ALLOS lançou a campanha Volta às Aulas Solidária 2026 e mobiliza clientes do Shopping Vila Velha para a doação de material escolar e livros literários.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A iniciativa ocorre entre os dias 8 de janeiro e 8 de fevereiro, simultaneamente em 46 shoppings espalhados por 14 estados brasileiros. No Espírito Santo, as doações beneficiam a Associação de Apoio e Orientação à Criança e ao Adolescente (AAOCA), em Vila Velha.

Leia também: Programa de reciclagem Tampinhas do Bem gera ração animal em Vila Velha

Assim, a campanha acontece às vésperas do início do ano letivo e, pela primeira vez, inclui a arrecadação de livros literários, ampliando o incentivo à leitura entre crianças e adolescentes.

Os pontos de coleta recebem materiais em bom estado, como mochilas, estojos, lápis, cadernos, canetas, tintas, colas e borrachas. Além disso, os doadores podem entregar livros literários não didáticos.

Segundo a diretora de Marketing da ALLOS, Ana Paula Niemeyer, cada doação contribui diretamente para ampliar oportunidades educacionais. Portanto, ela destaca que a educação permanece como eixo central das ações sociais da companhia.

A campanha também envolve colaboradores do shopping e das lojas, que podem entregar os itens nos escritórios administrativos, fortalecendo a mobilização coletiva.

Desde 2020, a ALLOS já arrecadou mais de 70 mil itens escolares. Contudo, somente na edição de 2025, a ação beneficiou mais de quatro mil crianças e adolescentes em todo o país.

Dessa forma, a Volta às Aulas Solidária inaugura o calendário de ações sociais da empresa em 2026 e reforça o compromisso com a educação, prioridade definida no investimento social privado da companhia até 2030.

Campanha Volta às Aulas Solidária – ALLOS

Período: 8 de janeiro a 8 de fevereiro

Local: Shopping Vila Velha e outros 45 shoppings da ALLOS

Ponto de coleta no Shopping Vila Velha: Piso L1, ao lado do SAC