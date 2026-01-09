Cidades

Cidade do ES participa de campanha nacional de doação de material escolar

Ação acontece até fevereiro e integra campanha nacional promovida pela ALLOS em mais de 40 shoppings.

material escolar
Foto: Reprodução

A plataforma de shopping centers ALLOS lançou a campanha Volta às Aulas Solidária 2026 e mobiliza clientes do Shopping Vila Velha para a doação de material escolar e livros literários.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A iniciativa ocorre entre os dias 8 de janeiro e 8 de fevereiro, simultaneamente em 46 shoppings espalhados por 14 estados brasileiros. No Espírito Santo, as doações beneficiam a Associação de Apoio e Orientação à Criança e ao Adolescente (AAOCA), em Vila Velha.

Leia também: Programa de reciclagem Tampinhas do Bem gera ração animal em Vila Velha

Assim, a campanha acontece às vésperas do início do ano letivo e, pela primeira vez, inclui a arrecadação de livros literários, ampliando o incentivo à leitura entre crianças e adolescentes.

Os pontos de coleta recebem materiais em bom estado, como mochilas, estojos, lápis, cadernos, canetas, tintas, colas e borrachas. Além disso, os doadores podem entregar livros literários não didáticos.

Segundo a diretora de Marketing da ALLOS, Ana Paula Niemeyer, cada doação contribui diretamente para ampliar oportunidades educacionais. Portanto, ela destaca que a educação permanece como eixo central das ações sociais da companhia.

A campanha também envolve colaboradores do shopping e das lojas, que podem entregar os itens nos escritórios administrativos, fortalecendo a mobilização coletiva.

Desde 2020, a ALLOS já arrecadou mais de 70 mil itens escolares. Contudo, somente na edição de 2025, a ação beneficiou mais de quatro mil crianças e adolescentes em todo o país.

Dessa forma, a Volta às Aulas Solidária inaugura o calendário de ações sociais da empresa em 2026 e reforça o compromisso com a educação, prioridade definida no investimento social privado da companhia até 2030.

Campanha Volta às Aulas Solidária – ALLOS

Período: 8 de janeiro a 8 de fevereiro
Local: Shopping Vila Velha e outros 45 shoppings da ALLOS

Ponto de coleta no Shopping Vila Velha: Piso L1, ao lado do SAC

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

Espírito SantoMaterial EscolarVila Velha

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por