Cidades

Cidade do ES registra mais de 300 mm de chuva nas últimas horas; confira o relatório

Rio Bananal e Linhares lideram volumes de chuva nas últimas 24 horas; Estado segue em alerta e monitoramento contínuo

Acumulado de chuvas no es - rio bananal
Foto: Reprodução/Internet

A Defesa Civil divulgou nesta quarta-feira (21) o relatório com as cidades que mais choveram nas últimas 24 horas no Espírito Santo. O órgão segue monitorando as condições meteorológicas e orientando os municípios, embora, até o momento, nenhum tenha solicitado apoio estadual.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Segundo a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec-ES), os maiores volumes foram registrados no Norte do Estado. Rio Bananal liderou o ranking, com 310 milímetros, seguido por Linhares, com 301 milímetros. Em seguida aparecem Sooretama (179 mm) e Ibitirama (165 mm).

Leia também: Chuvas intensas colocam Espírito Santo em alerta nas próximas 24 horas

Além disso, municípios como Afonso Cláudio, Aracruz, Santa Maria de Jetibá e Vila Velha também registraram volumes elevados. Os demais municípios ficaram abaixo de 90 milímetros no período.

Enquanto isso, a Defesa Civil reforçou os alertas à população por SMS e informou que divulgará novos boletins meteorológicos ao longo do dia.

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

ChuvasDefesa CivilEspírito Santo

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por