Cidade do ES registra mais de 300 mm de chuva nas últimas horas; confira o relatório

A Defesa Civil divulgou nesta quarta-feira (21) o relatório com as cidades que mais choveram nas últimas 24 horas no Espírito Santo. O órgão segue monitorando as condições meteorológicas e orientando os municípios, embora, até o momento, nenhum tenha solicitado apoio estadual.

Segundo a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec-ES), os maiores volumes foram registrados no Norte do Estado. Rio Bananal liderou o ranking, com 310 milímetros, seguido por Linhares, com 301 milímetros. Em seguida aparecem Sooretama (179 mm) e Ibitirama (165 mm).

Além disso, municípios como Afonso Cláudio, Aracruz, Santa Maria de Jetibá e Vila Velha também registraram volumes elevados. Os demais municípios ficaram abaixo de 90 milímetros no período.

Enquanto isso, a Defesa Civil reforçou os alertas à população por SMS e informou que divulgará novos boletins meteorológicos ao longo do dia.