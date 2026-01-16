CIEE prevê abertura de 68 mil vagas de estágio e aprendizagem

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) projeta a abertura de 68,2 mil vagas de estágio e aprendizagem até o mês de fevereiro em todo o Brasil. Desse total, 1,5 mil oportunidades devem ser ofertadas no Espírito Santo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A projeção considera o período sazonal, marcado pela conclusão de cursos e pelo encerramento de contratos de estágio, que têm duração máxima de dois anos. Assim, novas vagas surgem e ampliam as chances de ingresso de estudantes no mercado de trabalho.

Leia também: CIEE/ES fortalece empregabilidade jovem em 15 eventos em 2025

Para concorrer às oportunidades, os interessados devem realizar o cadastro diretamente na vitrine de vagas do Portal CIEE. O acesso é gratuito e permite a busca por vagas de acordo com o perfil do estudante.

Até novembro de 2025, o Centro de Integração Empresa-Escola administrou cerca de 290 mil contratos de estágio e aprendizagem no país. Assim, o volume representa um crescimento de 7% em relação ao mesmo período de 2024.

CIEE

Com 61 anos de atuação, a instituição mantém foco na capacitação profissional de jovens e adolescentes. Ao longo de sua trajetória, o CIEE contribuiu para a inserção de milhões de brasileiros no mundo do trabalho, por meio de ações voltadas à qualificação e à inclusão social.