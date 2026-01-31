Com Casa de Apoio ao Turista, Toninho projeta tonar Marataízes referência no turismo

O Governo do Espírito Santo assinou, nesta sexta-feira (30), em Marataízes, a ordem de serviço para a construção da Casa de Apoio ao Turista. A iniciativa contará com investimento de R$ 3,6 milhões e será construída na orla do município.

“A Casa de Apoio ao Turista fortalece a vocação turística de Marataízes, valoriza a economia local e qualifica a experiência de quem visita a cidade. É mais um investimento estruturante para gerar emprego, renda e desenvolvimento”, afirmou o governador Renato Casagrande (PSB).

O prefeito de Marataízes, Toninho Bitencourt, apontou o potencial do município e o compromisso da gestão com o fortalecimento do turismo.

“Nós seremos referência do turismo no Espírito Santo. Nosso município está organizado, preparado para fazer as entregas necessárias que o nosso povo precisa e merece. E assim, nós vamos fazendo com que essa Marataízes, que é a Pérola Capixaba, que todos conhecem, brilhe muito”, afirmou o prefeito.

O vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, também destacou a importância das obras para o desenvolvimento econômico da região Sul.

“Marataízes tem tantas belezas naturais que nós precisamos de uma casa para orientar o turista, para transformar esse potencial numa experiência, para que ele possa conhecer as belezas naturais de Marataízes, das nossas lagoas, das nossas praias, da nossa falésia”, afirmou.

O espaço funcionará como ponto de apoio e informação turística, além de promover a valorização da cultura.O projeto prevê uma estrutura moderna, com dois pavimentos, incluindo área de atendimento ao turista, banheiros públicos acessíveis, espaço destinado à comercialização de produtos artesanais, salas administrativas e um terraço com vista para o mar, que será utilizado para ações culturais e realização de eventos.

Ao contextualizar os investimentos, o secretário estadual de Turismo do Espírito Santo, Victor Coelho, também reforçou a preocupação do governo estadual com os impactos da reforma tributária.

“Estamos revolucionando o turismo no Espírito Santo. A reforma tributária vem e vai ser cruel se a gente não desenvolver ações para que as pessoas consumam nos nossos municípios. Esses são os tipos de investimentos que estamos fazendo”, explica o chefe da pasta.

De acordo com o Governo do Estado, a obra adotará metodologia construtiva modular e a seco, modelo que prioriza maior agilidade na execução, sustentabilidade e melhor integração com a paisagem litorânea. A proposta busca aliar funcionalidade, preservação ambiental e valorização do espaço urbano da orla de Marataízes.

Outras entregas

Além da Casa de Apoio ao Turista, o Governo do Estado ainda autorizou a segunda etapa das obras de infraestrutura urbana em quatro bairros. Também foram entregues os serviços de recapeamento e sinalização viária.