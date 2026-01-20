Contenção de encosta: Emanuela Pedroso visita bairros de Cachoeiro que terão obras

A secretária de Estado do Governo do Espírito Santo, Emanuela Pedroso, participou de agendas produtivas em Cachoeiro de Itapemirim, nesta segunda-feira (19). Ela visitou locais onde serão feitos investimentos com repasse direto de recursos do Governo Estadual. O investimento será do Fundo Cidades-Adaptação às Mudanças Climáticas, à prefeitura municipal.

Assim, as obras vão proteger mais de 10 mil moradores em encostas de morros existentes em ruas dos bairros Gilberto Machado e Alto Amarelo. Emanuela Pedroso verificou in loco a encosta de morro na Rua Olímpio Antônio de Souza, em Alto Amarelo. Na oportunidade, ela dialogou com moradores que há anos sonham com a realização da obra para que sejam evitados deslizamentos em época de chuva.

Liderança de Emanuela Pedroso

“Sob a liderança do governador Renato Casagrande e do vice-governador, Ricardo Ferraço, realizamos repasses de recursos para prefeituras de todas as regiões do Espírito Santo investirem em obras de prevenção e redução de impacto dos efeitos extremos do clima, protegendo a vida e os bens patrimoniais das famílias capixabas. É isso que faremos em Cachoeiro”, explica ela.

A obra da rua do bairro Alto Amarelo, entretanto, encontra-se em fase de licitação pelo município. Assim, o muro de contenção planejado para o local terá 188,6 m². Isso corresponde a 23 m de comprimento e 8,2 m de altura, beneficiando 70 residências que abrigam aproximadamente 190 pessoas.

Fundo Cidades

Também está em fase de licitação em Cachoeiro de Itapemirim a construção de outro muro de contenção com recursos do Fundo Cidades-Adaptação às Mudanças Climáticas, na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, no bairro Gilberto Machado, onde está localizado o Centro Regional de Especialidades (CRE).

Esse muro terá 479,25 m2, que correspondem a 22,5 metros de comprimento, e será com técnica de cortina atirantada e solo grampeado. No total, será 20,50m de altura. A obra, portanto, beneficiará aproximadamente 10 mil pessoas direta e indiretamente.

Emanuela Pedroso lembra que Cachoeiro de Itapemirim já havia recebido recursos do Fundo Cidades para outras obras inauguradas e entregues à população. São elas: construção e reforma de escadarias no bairro Paraíso; construção de muro de contenção na rua Baixo Guandu, no bairro Zumbi; pavimentação de vias urbanas no mesmo bairro Zumbi; Construção do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), de Soturno; e construção de cabeceira de ponte na localidade de Monte Líbano.

O município também recebeu do Fundo Cidades uma máquina motoniveladora e equipamentos para polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB), voltado para oferta de cursos de graduação e especialização à distância.

“Trabalhando em parceria com as prefeituras, fazemos nosso Estado se desenvolver de forma integrada”, diz a titular da SEG.

Em Cacheiro de Itapemirim, a secretária titular da SEG dialogou sobre investimentos do Fundo Cidades com prefeito Theodorico Ferraço, a primeira-dama, Norma Ayub, o presidente da Câmara Municipal, Alexandre Maitan, e os vereadores Sandro Irmão e Ramon Silveira.