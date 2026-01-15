Cursos do Qualificar ES ampliam oportunidades em Cariacica

O Programa Qualificar ES abriu novas perspectivas profissionais para 102 moradores dos bairros do entorno da Simec Cariacica. Nesse sentido, as formações ocorreram no polo instalado na empresa e resultaram na conclusão de cursos voltados à inserção e reinserção no mercado de trabalho.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A iniciativa, coordenada pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, contou com a parceria da Simec Cariacica ao longo de 2025. Assim, nesse período, o programa qualificou mão de obra em sete funções.

Entre elas almoxarife, assistente administrativo, assistente de logística, assistente de PCP, assistente de segurança do trabalho, auxiliar de estoque e auxiliar de segurança do trabalho.

Leia também: Programa Sementes qualifica startups com ciclo de capacitações

A ex-aluna e moradora da região, aluna Iara Fernandes de Matos Dias, destacou que a capacitação representou uma chance concreta de retorno ao mercado após anos afastada.

Já a participante aluna Rebeca de Cássia Jordão afirmou que a formação ampliou seu conhecimento técnico e reforçou a segurança para atuar na área administrativa.

A moradora de Sotelândia aluna Marilene Soares Ferreira Amparo relatou que realizou dois cursos. Assim, ela utilizou a experiência para atualizar conhecimentos e fortalecer o interesse em atuar na área de segurança do trabalho.

O gerente de Recursos Humanos da Simec Cariacica, gerente Wanderson Climaco, afirmou que a parceria reforça o compromisso da empresa com a qualificação profissional e a melhoria da qualidade de vida da comunidade local. De acordo com ele, o programa prepara talentos alinhados às demandas reais do mercado.

Além disso, o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, secretário Bruno Lamas, ressaltou que a Simec Cariacica atuou como um polo estratégico do Qualificar ES.

“A estrutura oferecida fortaleceu o aprendizado e contribuiu diretamente para transformar realidades no território”, expressa.