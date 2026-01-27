Da Vitória reage a projeto que pode encarecer carros com mais de 5 anos

O deputado federal Da Vitória criticou o Projeto de Lei 3507/25, que propõe a criação de vistoria periódica obrigatória para veículos com mais de cinco anos de uso. A medida, aprovada pela Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados em dezembro, avançou no Congresso e passou a provocar reação entre motoristas em todo o país.

Em manifestação divulgada nas redes sociais, o parlamentar criticou a medida e destacou que a exigência representa mais um custo para o cidadão. Segundo ele, quem depende do carro já enfrenta uma série de despesas fixas e não suporta novas cobranças.

Leia também: Ales abre oficialmente o ano legislativo de 2026 no dia 2 de fevereiro

“O motorista já paga IPVA, licenciamento, seguro, manutenção e combustível caro. Ainda vai ter que pagar mais essa conta? Se depender do meu voto, não”, afirmou.

Para Da Vitória, embora a segurança no trânsito seja um objetivo legítimo, ela não pode servir como justificativa para ampliar a arrecadação. Nesse sentido, o deputado ressaltou que a proposta penaliza especialmente quem utiliza o veículo para trabalhar e se locomover diariamente.

“Segurança no trânsito é importante, claro. Contudo, segurança não pode virar desculpa para cobrar mais. O brasileiro não aguenta mais pagar conta todo mês e ver o custo de vida só aumentar”, acrescentou.

Atualmente, a legislação exige vistoria apenas em situações específicas, como na compra de veículos usados, na transferência de município ou em processos de habilitação que envolvam adaptação veicular. Portanto, a criação de uma vistoria periódica ampliaria significativamente essa obrigação.

O Projeto de Lei 3507/25 tramita em caráter conclusivo e segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para se tornar lei, o texto ainda precisa da aprovação da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Com informações da assessoria de imprensa.