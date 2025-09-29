Câmara Pelo Brasil: novo programa terá liderança de Da Vitória no Sudeste

Será lançado nesta terça-feira (30), às 15 horas, em Brasília, o Programa Câmara Pelo Brasil. O deputado federal Da Vitória (PP-ES) foi confirmado como coordenador do Comitê de Coordenação do projeto criado pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

O parlamentar, que já lidera a bancada capixaba, também será o representante da região Sudeste na iniciativa que busca fortalecer o diálogo entre a Câmara dos Deputados, autoridades estaduais e municipais, sociedade civil organizada e setor produtivo em todo o País.

A solenidade que marcará a instalação dos trabalhos será realizada no Salão Nobre da Câmara. O comitê que vai liderar o programa será composto pelos seguintes parlamentares de cada uma das cinco regiões geográficas do Brasil (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul):

Deputado Da Vitória (região Sudeste e coordenador do Comitê)

Deputado Júnior Ferrari (região Norte)

Deputado Toninho Wandscheer (região Sul)

Deputado Leo Prates (região Nordeste)

Deputado Júlio Cesar Ribeiro (região Centro-Oeste)

“O presidente Hugo Motta quer aproximar mais a Câmara da sociedade. O Câmara Pelo Brasil promoverá visitas técnicas, audiências públicas e reuniões em parceria com as bancadas estaduais para ouvir as prioridades e demandas de cada estado e região”, afirmou Da Vitória.

De acordo com o ato de criação do programa, publicado em julho deste ano, o comitê é responsável por propor à Presidência as diretrizes, estratégias e o cronograma para a execução das ações, além de articular com as bancadas regionais os temas prioritários a serem tratados nas visitas técnicas. O texto também atribui ao grupo a coordenação da interlocução com entes federativos, entidades da sociedade civil e setores econômicos regionais, bem como a apresentação de relatórios de atividades ao presidente da Câmara.

Além dessa nova função, Da Vitória presidiu por dois biênios o Centro de Estudos e Debates Estratégicos (Cedes), onde conduziu o estudo Retomada Econômica e Geração de Emprego e Renda no Pós-pandemia.

