Defesa Civil de Castelo alerta para destelhamentos e quedas de árvores

A Prefeitura de Castelo, por meio da Defesa Civil Municipal, emitiu um alerta à população diante da previsão de chuvas persistentes e ventos intensos que devem atingir o Espírito Santo nos próximos dias, com possibilidade de ocorrências até quarta-feira (7).

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O aviso tem como base informações divulgadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), que já apontam a formação de instabilidades em diversas regiões do Estado.

Leia também: Novo aviso de tempestade no Espírito Santo coloca quase todo o estado em perigo

Segundo a Defesa Civil, as condições meteorológicas podem provocar quedas de árvores, destelhamentos e outros transtornos, exigindo atenção redobrada da população.

O órgão orienta, especialmente, que moradores de áreas ribeirinhas e locais considerados de risco acompanhem atentamente os comunicados oficiais divulgados pelo Poder Executivo Municipal e adotem medidas preventivas para reduzir possíveis danos.

Entre as recomendações estão evitar a permanência próxima a árvores, postes e estruturas frágeis durante as ventanias, não atravessar áreas alagadas e manter calhas e sistemas de drenagem desobstruídos.

A Defesa Civil ainda destaca que atitudes simples podem contribuir para a segurança coletiva e minimizar prejuízos em períodos de instabilidade climática.

Em caso de emergência, a população deve acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou o plantão da Defesa Civil Municipal pelo número (28) 99902-1770.

A Prefeitura de Castelo reforça que segue monitorando a situação e mantém as equipes de prontidão para atendimento a eventuais ocorrências.