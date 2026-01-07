Cidades

Defesa Civil emite alerta para chuvas intensas no Sul e Caparaó do ES

Mapa meteorológico aponta risco moderado para dezenas de municípios do Sul e da região do Caparaó capixaba, com previsão de chuva forte entre a tarde e a noite.

Foto: Aqui Notícias

O Sul e a região do Caparaó do Espírito Santo entraram em alerta para chuvas intensas, segundo mapa meteorológico válido para esta quarta-feira (7).

De acordo com a Defesa Civil, a instabilidade climática pode provocar volumes significativos de chuva em curto período, elevando o risco de alagamentos pontuais, enxurradas e transtornos no trânsito. O cenário exige atenção redobrada da população, sobretudo em áreas de encosta e regiões historicamente mais vulneráveis.

Municípios em atenção no Sul do ES

Na região Sul, o alerta abrange cidades como Cachoeiro de Itapemirim, Alegre, Guaçuí, Muqui, Mimoso do Sul, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Atílio Vivácqua, Jerônimo Monteiro, Rio Novo do Sul, Iconha, Piúma, Itapemirim, Marataízes, Presidente Kennedy e Vargem Alta.

Cidades do Caparaó capixaba afetadas

No Caparaó, o aviso inclui Iúna, Ibitirama, Dores do Rio Preto, Divino de São Lourenço, Irupi e Muniz Freire, municípios que podem registrar pancadas fortes acompanhadas de trovoadas.

Orientação à população

Diante do alerta, órgãos de monitoramento recomendam evitar áreas alagadas, não se abrigar sob árvores durante temporais e acompanhar atualizações oficiais. Motoristas devem redobrar a atenção, especialmente em trechos urbanos e rodovias da região.

Dessa forma, a previsão indica que o tempo segue instável ao longo do dia, com possibilidade de chuvas no período da tarde e da noite. Contudo, novas atualizações podem ampliar ou reduzir as áreas sob alerta no Espírito Santo.

