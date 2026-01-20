Disputa interna no MDB coloca Rose de Freitas e Euclério Sampaio em rota de colisão

Por enquanto, a única “certeza” que o cenário eleitoral capixaba passa é de que o governador Renato Casagrande lidera todas as pesquisas para a primeira vaga para o Senado Federal. Entretanto, a disputa pela segunda vaga tem provocado tensões dentro do MDB.

De um lado, o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, que ganhou projeção e goza do prestígio de diversas lideranças políticas do Estado. De outro, a ex-senadora Rose de Freitas, uma das figuras mais experientes do partido. Ela articula em Brasília a possibilidade de disputar a vaga para o Senado pelo partido.

Nos corredores, há quem avalie que Euclério não descarta uma saída estratégica. A migração para a federação União-Progressista. O prefeito de Cariacica é visto, inclusive, como um possível elo para aproximar a federação do grupo liderado por Casagrande. Tal manobra, consolidaria uma frente mais ampla para as próximas eleições.

A possibilidade surge como alternativa, desde que haja garantias claras de alinhamento com o projeto político que apoia a eleição do vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) ao comando do Palácio Anchieta.