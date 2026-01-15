Drogas em videogames e brinquedos levam à operação no Espírito Santo

A Polícia Federal deflagrou, na última terça-feira (13), a Operação Koala para combater o tráfico internacional de drogas por meio de remessas postais no Espírito Santo. Durante a Operação Koala, os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão no município de Serra. A 1ª Vara Federal de Vitória expediu a ordem judicial.

A ação teve como objetivo apreender dispositivos eletrônicos, documentos e outros elementos ligados a um dos principais investigados no esquema criminoso. Além disso, as investigações começaram após a retenção de encomendas suspeitas contendo cocaína. As remessas tinham como destino a Austrália e, por isso, chamaram a atenção da fiscalização.

Segundo a apuração, os investigados ocultavam a droga em fitas de videogame e brinquedos. Dessa forma, a estratégia buscava dificultar a identificação do entorpecente. Com o avanço do inquérito, a Polícia Federal identificou a participação de uma brasileira reincidente no tráfico internacional. Ela já havia sido presa ao tentar embarcar para a Suíça com drogas.

Além disso, os investigadores identificaram um cidadão australiano residente no Espírito Santo. Ele seria o responsável pela postagem das encomendas ilícitas. Por esse motivo, o nome Operação Koala faz referência direta ao país de destino das drogas interceptadas, a Austrália.

Por fim, os envolvidos responderão por tráfico internacional de drogas. A legislação prevê penas que podem ultrapassar 15 anos de reclusão, conforme a Lei de Drogas.