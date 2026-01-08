Dupla Bruno & Barretto se apresenta hoje em Marataízes

A Prefeitura de Marataízes promove, nesta quinta-feira (8), mais uma noite de atrações do Marata Verão 2026. O destaque da programação fica por conta do show nacional da dupla sertaneja Bruno & Barretto, na Praia Central.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A programação começa com apresentação de artista local. Em seguida, a dupla sobe ao palco e promete reunir moradores e turistas em um evento gratuito, que movimenta o comércio e aquece a economia local.

Leia também: Farmácia Básica de Marataízes amplia distribuição de medicamentos

A agenda musical da noite inclui ainda a participação de DJ após o show principal. A proposta é manter o público reunido e garantir animação até o fim da programação.

Confira os horários desta quinta-feira:

20h: Vinicius Fagozo

21h: Bruno & Barretto

Após o show: DJ Shrek

O Marata Verão 2026 segue ao longo do mês com uma agenda variada. A programação reúne shows musicais, atividades esportivas e eventos culturais, reforçando Marataízes como um dos destinos mais procurados do litoral capixaba durante a alta temporada.