Edital abre seleção para a 6ª Teia Nacional dos Pontos de Cultura

O Ministério da Cultura lançou o edital de chamamento público para compor a programação da 6ª Teia Nacional dos Pontos de Cultura, que acontecerá entre os dias 24 e 29 de março, em Aracruz. A iniciativa busca mobilizar fazedores de cultura de todas as regiões do país para o maior encontro da Política Nacional de Cultura Viva.

O edital convida artistas, coletivos e agentes culturais a contribuírem com propostas que valorizem a diversidade cultural, a justiça social e o desenvolvimento sustentável. Além disso, a programação reforça o conceito de Bem Viver como eixo central do evento.

As inscrições

As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 30 de janeiro. Os interessados devem se inscrever pela plataforma Mapa da Cultura. A organização do edital ocorre em parceria com o Instituto Federal do Espírito Santo, por meio da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia.

Mais de 190 propostas selecionadas

Ao todo, a comissão selecionará 197 propostas. Os contemplados receberão apoio financeiro, transporte, hospedagem, alimentação, deslocamento interno em Aracruz e infraestrutura necessária para as apresentações. Entretanto, proponentes não selecionados também poderão integrar a programação de forma colaborativa, sem ajuda de custo.

O edital aceita inscrições de pontos e pontões de cultura certificados. Além disso, pessoas físicas, coletivos artísticos sem CNPJ e entidades sem fins lucrativos também podem participar. As propostas se distribuem em oito categorias, como artes cênicas, música, audiovisual, economia criativa, vivências de mestres e mestras, formação, Bem Viver e comunicação colaborativa.

Assim, para garantir equidade, o certame reserva vagas específicas. Do total, 25% destinam-se a pessoas negras, 10% a pessoas indígenas e 5% a pessoas com deficiência, assegurando representatividade na programação.

Para orientar os interessados, o Ministério da Cultura realizará uma live explicativa sobre o edital na terça-feira, 20 de janeiro, às 17h, em seu canal oficial no YouTube. Dúvidas adicionais podem ser enviadas para o e-mail [email protected].