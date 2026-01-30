Empresário é preso em Marataízes com caminhão-guincho clonado

A Polícia Civil prendeu em flagrante, na manhã desta sexta-feira (30), um empresário de 39 anos por Fraude Renavan, em Marataízes. A ação ocorreu por meio da Delegacia de Polícia de Marataízes e resultou na apreensão de um caminhão-guincho clonado.

Inicialmente, a equipe policial abordou o veículo na Rua Reinaldo Cabral de Almeida, no bairro Cidade Nova. O condutor havia estacionado para desembarcar um automóvel transportado na plataforma. Em seguida, os policiais identificaram inconsistências nos sinais identificadores do caminhão VW/8.120 branco.

Durante a abordagem, o empresário informou ser sócio de uma empresa de auto socorro na região. Além disso, alegou ter adquirido o caminhão há cerca de seis anos. Contudo, negou qualquer conhecimento sobre irregularidades no veículo.

Posteriormente, a vistoria técnica preliminar apontou indícios claros de Fraude Renavan. Segundo os investigadores, criminosos utilizam dados de veículos oficiais, como viaturas militares, para legalizar caminhões roubados ou furtados. Como esses veículos não possuem emplacamento civil, o sistema acaba sendo burlado.

Apesar da alegação de boa-fé, a autoridade policial ratificou a prisão com base no artigo 311, parágrafo 2º, inciso III, do Código Penal. A lei agrava a pena quando o veículo adulterado é utilizado em atividade comercial.

Por fim, os policiais apreenderam o caminhão para perícia metalográfica. O empresário foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.