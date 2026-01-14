Espírito Santo atinge 600 prisões com reconhecimento facial

O Espírito Santo atingiu, nesta terça-feira (13), a marca de 600 prisões realizadas com apoio da tecnologia de reconhecimento facial. As forças de segurança utilizam o sistema integrado às câmeras de videomonitoramento como parte das ações do Programa Estado Presente em Defesa da Vida. Assim, o resultado reforça o investimento contínuo do governo estadual em tecnologia e inteligência para o enfrentamento da criminalidade.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A prisão de número 600 ocorreu na Rodoviária de Vitória, durante uma ação integrada do Núcleo de Intervenções Rápidas, da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social e da Guarda Civil Municipal de Vitória. Desse modo, as equipes localizaram o suspeito após o sistema identificar o rosto do indivíduo, que possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.

Leia também: Roubo de veículo em Cachoeiro termina com Hilux recuperada

Desde junho de 2024, o Estado já havia contabilizado 599 capturas com o uso da ferramenta. Dessa forma, com a ocorrência registrada nesta terça-feira, o número foi atualizado e consolidou a eficiência do reconhecimento facial como instrumento estratégico da segurança pública capixaba.

40 totens de segurança

Atualmente, o Espírito Santo conta com 40 totens de segurança em funcionamento e 1.468 câmeras de cerco inteligente. Desde agosto de 2022, o sistema já viabilizou a apreensão de 1.808 veículos. As ocorrências se distribuíram ao longo dos anos, com registros em 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026.

As prisões realizadas por reconhecimento facial envolvem crimes como pensão alimentícia, tráfico de drogas, roubo, homicídio, furto e estupro. Do total de capturas, a maioria ocorreu em ações da Polícia Militar, seguida pela Subsecretaria de Inteligência da Sesp e pelas guardas municipais de Vitória, Cariacica e Vila Velha.

Os totens de segurança também apresentam resultados relevantes. Desde o início da operação, em agosto de 2025, o sistema registrou milhares de acionamentos e ocorrências, reforçando a presença do Estado em áreas estratégicas.

Com informações do Governo do Espírito Santo