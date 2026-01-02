O Espírito Santo encerra 2025 com menor número de homicídios da história, ao registrar 796 assassinatos. O dado representa o melhor resultado desde 1996.

Pela primeira vez em 29 anos, o estado terminou o ano com menos de 800 homicídios. Além disso, o índice caiu 6,8% em relação a 2024.

A redução corresponde a 58 vidas poupadas em doze meses. Com isso, o estado mantém uma trajetória consistente de queda da violência.

O governador Renato Casagrande destacou o trabalho do Programa Estado Presente em Defesa da Vida. Segundo ele, o resultado confirma o caminho adotado.

Além disso, o governador afirmou que seguirá investindo em inteligência, integração de políticas públicas e valorização das forças de segurança.

O vice-governador Ricardo Ferraço também comentou os dados. Ele ressaltou a recomposição dos efetivos e os investimentos em tecnologia.

Na análise regional, a Região Sul liderou a redução, com queda de 33,3% nos homicídios. A região registrou apenas 58 ocorrências em 2025.

A Região Serrana apresentou redução de 25,4%. Já a Região Noroeste teve queda de 12,6% no número de homicídios.

Menor número de homicídios

A Região Metropolitana alcançou o melhor resultado da série histórica. Em 2025, registrou 395 homicídios, contra 403 no ano anterior.

Além disso, dez municípios capixabas não registraram nenhum homicídio em 2025. Dores do Rio Preto lidera com 1.324 dias sem ocorrências.

A violência contra mulheres também apresentou queda histórica. O estado registrou 75 homicídios femininos, o menor número desde 1996.

Os feminicídios caíram 15,4%, passando de 39 para 33 casos. Assim, o índice atingiu o menor patamar desde 2017.

Além da redução de homicídios, crimes patrimoniais também diminuíram. O roubo e furto de veículos caiu 13,8% em comparação a 2024.

O roubo de celulares recuou 15,3%, com 3.194 aparelhos a menos. Já os roubos em ônibus caíram expressivos 56,9%.

Segundo o Governo do Estado, a queda resulta do policiamento nos terminais e do uso de videomonitoramento integrado.

Por fim, o Espírito Santo segue investindo em tecnologia e inteligência. Atualmente, o sistema conta com totens de segurança e câmeras inteligentes.

Esses equipamentos ajudaram a prender 568 foragidos e apreender 1.795 veículos. Assim, o estado consolida avanços na segurança pública.