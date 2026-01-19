Espírito Santo entra em alerta para chuvas intensas até quinta-feira (22)

As chuvas intensas no Espírito Santo colocaram todo o estado em alerta entre esta segunda-feira (19) e quinta-feira (22). A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil aponta aumento da instabilidade atmosférica.

Segundo a Defesa Civil, o risco varia de moderado a alto para tempo severo. O cenário favorece chuvas fortes, raios, trovoadas e rajadas de vento, sobretudo entre terça e quarta-feira.

Além disso, os elevados volumes de chuva em curto período aumentam o risco de alagamentos, enxurradas e inundações. Também há possibilidade de quedas de árvores, falta de energia e deslizamentos.

Na segunda-feira, as chuvas ganham força à tarde e à noite. As regiões Sul e Noroeste concentram os maiores acumulados. Nas demais áreas, as precipitações ocorrem de forma irregular.

Na terça-feira, o cenário se torna mais crítico. A previsão indica altos volumes em grande parte do estado, com risco elevado de transtornos e possibilidade de impacto excepcional em algumas regiões.

A instabilidade segue intensa na quarta-feira. Os modelos mantêm a previsão de acumulados elevados, o que sustenta o alerta para ocorrências relacionadas às chuvas intensas no Espírito Santo.

Na quinta-feira, as chuvas devem se concentrar no Centro-Sul. Embora não haja aviso ativo, a Defesa Civil não descarta elevação do nível de alerta.

Por fim, a Defesa Civil orienta que a população evite áreas de risco e ruas alagadas. Em emergências, os contatos são 199 ou 193.