Espírito Santo passa a oferecer atendimento para viciados em apostas on-line

O Governo do Espírito Santo iniciou 2026 com uma nova estratégia de enfrentamento à dependência em jogos de azar e apostas on-line. A medida reforça a política estadual de saúde pública.

O governador Renato Casagrande anunciou a iniciativa nesta segunda-feira (26), durante evento realizado no Palácio Anchieta, em Vitória.

A partir de agora, a Rede Abraço passa a oferecer uma linha específica de atendimento para pessoas que enfrentam compulsão por jogos digitais e apostas esportivas.

Dessa forma, o programa amplia o cuidado já existente e atua tanto no tratamento da dependência instalada quanto na prevenção de comportamentos compulsivos em estágio inicial.

“Tratamos esse tema como um problema de saúde pública. Ele afeta a pessoa, a família e toda a comunidade”, afirmou o governador Renato Casagrande durante o anúncio.

O atendimento ocorre por meio de equipes multiprofissionais. Portanto, enfermeiros, médicos, psicólogos e assistentes sociais realizam acompanhamento ambulatorial e avaliação psicossocial.

A escuta qualificada permite identificar prejuízos financeiros, emocionais e sociais causados pela compulsão. Além disso, o serviço também orienta familiares impactados pela situação.

Segundo o subsecretário de Políticas sobre Drogas e coordenador da Rede Abraço, Carlos Lopes, os perfis de dependência evoluíram nos últimos anos. Por isso, o serviço precisou se adaptar.

“Tratamos a raiz emocional do problema. Nosso foco é acolher, reduzir o estigma e oferecer caminhos reais de cuidado”, destacou Carlos Lopes.

Assim, dados do Sistema Único de Saúde e do Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (Lenad III) mostram crescimento nos atendimentos relacionados a transtornos ligados ao jogo.

Em 2023, o sistema registrou 2.262 atendimentos. Contudo, em 2024, o número subiu para 3.490. Já no primeiro semestre de 2025, foram contabilizados 1.951 casos.

Entenda a diferença

As apostas esportivas utilizam eventos reais como base. Já os jogos de azar dependem exclusivamente de algoritmos e sorte. Apesar disso, ambos podem gerar graves prejuízos.

Onde procurar ajuda

Dessa forma, o atendimento é gratuito e não exige encaminhamento ou agendamento prévio. Contudo, os CAADs funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Onde encontrar um CAAD

Vitória – Região Metropolitana

Rua Treze de Maio, 47 – Centro

Telefone: 0800 028 1028

WhatsApp: (27) 3636-6200

Cachoeiro de Itapemirim – Região Sul

Rua Dr. Raulino de Oliveira, 56 – Centro

Telefone: (28) 3028-2784

Linhares – Região Norte

Avenida Hans Schmoger, 333 – Bairro Conceição

Telefone: (27) 3150-2845