Espírito Santo registra menor número de homicídios em 29 anos

O Espírito Santo alcançou o menor número de homicídios em 29 anos no Espírito Santo, segundo balanço apresentado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa. O DEHPP divulgou os dados referentes às ações realizadas ao longo de 2025.

Durante o ano, a Polícia Civil registrou 796 homicídios dolosos. Esse é o menor índice desde 1996, início da série histórica. Além disso, o Estado encerrou o ano, pela primeira vez, com menos de 800 casos.

Em comparação com 2024, quando ocorreram 854 homicídios, o Espírito Santo reduziu os registros em 6,8%. Assim, a queda representa 58 vidas preservadas. Portanto, o resultado consolida a tendência de redução da violência letal.

Além disso, os dados mostram que dez municípios não registraram homicídios em 2025. Dores do Rio Preto lidera, com 1.324 dias sem ocorrências. Em seguida, aparecem Iconha e Vila Pavão.

No recorte regional, o Sul apresentou redução de 33,3% nos homicídios. Da mesma forma, a Região Serrana reduziu 25,4%. Já a Região Noroeste, por sua vez, registrou queda de 12,6% em relação ao ano anterior.

Paralelamente, a Polícia Civil também reduziu a violência contra a mulher. Em 2025, o Estado registrou 75 homicídios femininos. Nos casos de feminicídio, os registros caíram de 39 para 33 ocorrências.

Ao longo do ano, o DEHPP deflagrou 903 operações policiais. Com isso, as equipes cumpriram mandados, prenderam suspeitos e retiraram armas de circulação. Segundo a instituição, o trabalho integrou inteligência, planejamento e resposta rápida.

Por fim, para a Polícia Civil, o menor número de homicídios em 29 anos no Espírito Santo reflete investimentos contínuos, integração entre forças de segurança e atuação técnica no enfrentamento aos crimes contra a vida.