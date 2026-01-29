Espírito Santo segue sem chuva e com calor nesta quinta

O tempo permanece aberto no Espírito Santo nesta quinta-feira. Um sistema de alta pressão atua sobre o Estado e dificulta a formação de nuvens.

Como resultado, as temperaturas seguem elevadas ao longo do dia. Além disso, o vento sopra fraco a moderado no litoral.

Em alguns momentos, contudo, podem ocorrer rajadas ocasionais, especialmente no litoral sul. Ainda assim, não há previsão de chuva.

Portanto, de acordo com o Incaper, o cenário favorece atividades ao ar livre. Ao mesmo tempo, a população deve se manter hidratada e atenta ao calor.

Confira a previsão completa:

Grande Vitória

Na Grande Vitória, o céu apresenta poucas nuvens e não há previsão de chuva. Além disso, o vento sopra fraco a moderado. Temperaturas variam entre 22 °C e 34 °C. Em Vitória, a mínima é de 22 °C e a máxima chega a 34 °C.

Região Sul

Na Região Sul, o tempo segue firme, com poucas nuvens. Entretanto, o vento pode registrar rajadas ocasionais. Nas áreas menos elevadas, a mínima é de 22 °C e a máxima alcança 34 °C. Já nas áreas altas, os termômetros variam entre 20 °C e 30 °C.

Região Serrana

Na Região Serrana, o céu permanece com poucas nuvens e sem chuva. Nas áreas menos elevadas, a temperatura varia de 18 °C a 30 °C. Enquanto isso, nas áreas mais altas, a mínima chega a 17 °C e a máxima a 28 °C.

Região Norte

Na Região Norte, o tempo segue estável. Assim, o céu tem poucas nuvens e não há previsão de chuva. As temperaturas variam entre 22 °C e 31 °C.

Região Noroeste

No Noroeste capixaba, o sol predomina e o tempo continua firme. Nas áreas menos elevadas, a mínima é de 22 °C e a máxima chega a 33 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros variam entre 21 °C e 32 °C.

Região Nordeste

Na Região Nordeste, o tempo permanece aberto. Além disso, o vento sopra fraco a moderado.

As temperaturas oscilam entre 24 °C e 34 °C.