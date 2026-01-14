Segurança

GCM apreende veículo com suspeita de clonagem em Cachoeiro

Guarda Municipal e Polícia Militar atuam em ação integrada e removem automóvel para pátio do Detran

guarda civil municipal - gcm - veículo clonado recuperado em Cachoeiro
Foto: GCM

A Guarda Civil Municipal de Cachoeiro de Itapemirim recuperou, na última terça-feira (13), um veículo com suspeita de clonagem.

De acordo com a GCM, o sistema de videomonitoramento identificou dois automóveis com as mesmas características circulando simultaneamente, um em Cachoeiro e outro no estado do Rio de Janeiro.

Após receberem a informação sobre a inconsistência, os agentes abordaram o veículo e confirmaram a suspeita de clonagem.

Na sequência, a equipe encaminhou o automóvel ao pátio do Detran para a realização dos procedimentos legais.

