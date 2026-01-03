Grave acidente entre caminhonete e carro deixa feridos em rodovia no ES

Uma batida entre uma caminhonete e um carro de passeio deixou três pessoas feridas, neste sábado (3), na BR-262, em Marechal Floriano.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo de passeio invadiu a contramão e bateu de frente com a caminhonete.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e socorreram as vítimas, todas ocupantes do carro.

Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos nem o que provocou a saída do veículo da mão.