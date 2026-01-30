PRF recupera motos clonadas na BR 101 em menos de 12 horas no ES

A Polícia Rodoviária Federal recuperou motos clonadas na BR 101 em menos de 12 horas, durante ações de fiscalização no Espírito Santo. As ocorrências foram registradas entre a noite de quinta-feira (29) e a manhã de sexta-feira (30).

Inicialmente, por volta das 22h, policiais do Grupo de Patrulhamento Tático da PRF realizavam policiamento no km 267 da BR 101, em Serra. No local, a equipe encontrou uma motocicleta estacionada às margens da rodovia.

Durante a fiscalização, os agentes identificaram adulterações nos sinais identificadores do veículo. A constatação confirmou a clonagem da motocicleta, que estava em posse de um jovem de 19 anos.

Horas depois, já pela manhã, outra equipe da PRF intensificou o combate à criminalidade no km 293 da BR 101, em Cariacica. Os policiais abordaram uma motocicleta Honda CG 125 azul, empurrada pelo condutor devido a pneu furado.

Questionado, o abordado afirmou ter adquirido o veículo por meio de troca com um automóvel GM Corsa Wind. Contudo, durante a identificação veicular, os policiais constataram sinais suprimidos e regravados por ação abrasiva.

Diante das irregularidades, a equipe confirmou a clonagem e impossibilidade de identificar a numeração original. Por fim, a PRF encaminhou ambas as ocorrências às autoridades competentes para os procedimentos legais cabíveis.