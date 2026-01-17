Hospital Estadual realiza primeira captação de órgãos de 2026 no ES

O Hospital Estadual Central realizou sua primeira captação de órgãos em 2026, na quarta-feira (14), no centro de Vitória. Durante o procedimento, a equipe captou um fígado, dois rins e duas córneas. A cirurgia ocorreu no Centro Cirúrgico da unidade.

A Fundação iNOVA Capixaba administra o hospital e apoiou toda a operação. Além disso, profissionais especializados atuaram de forma integrada. A captação de órgãos ocorreu após articulação entre as equipes assistenciais, a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e a Central Estadual de Transplantes.

Em seguida, as equipes seguiram os protocolos técnicos e de segurança. Dessa forma, o procedimento garantiu a viabilidade dos órgãos doados.

Em 2025, o Hospital Estadual Central registrou 149 órgãos captados. Entre eles, constam coração, pulmões, fígados, rins e córneas. Esses números reforçam o papel estratégico da unidade na rede estadual. Além disso, a captação de órgãos impacta diretamente a vida de centenas de pacientes.