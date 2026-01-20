Identificado motorista que morreu em acidente na BR-482, em Alegre

Foi identificado como Israel Francisco da Silveira, de 53 anos, o motorista que morreu no grave acidente registrado no fim da manhã desta terça-feira (20), na BR 482, em Alegre. A colisão ocorreu no trecho conhecido como “Curva da Biquinha”.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Israel era morador da região e trabalhava como consultor de vendas na concessionária de tratores Vittacar Mahindra, localizada em Guaçuí. Ele deixa esposa e duas filhas.

O acidente

A batida envolveu um caminhão de laticínio e o carro conduzido pela vítima. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o veículo de carga tombou na curva e caiu sobre o automóvel de Israel. Chovia na região no momento da colisão.

Leia também: Acidente no trevo de Soturno deixa motorista morto em Cachoeiro

As equipes de resgate estiveram no local, mas a vítima ficou presa às ferragens e não resistiu aos ferimentos. O condutor do caminhão foi detido pela Polícia Militar e encaminhado à Delegacia, pois não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

“Um cara íntegro e amigo”

O diretor da Mahindra Vittacar, Rodrigo Simões, lamentou profundamente a morte do colaborador e amigo. Segundo ele, Israel esteve com a equipe em Pedra Menina no final de semana e antecipou seu retorno justamente por um compromisso religioso.

“Era um cara bom. Ele estava com a gente lá em Pedra Menina e veio mais cedo porque tinha um culto na igreja. Era um cara religioso, um cara íntegro, amigo mesmo”, descreveu Rodrigo.

A notícia do falecimento deixou a equipe da concessionária em choque. “É uma perda muito grande. Ficou todo mundo desorientado na loja hoje, sem saber o que fazer. Era uma pessoa especial. Agora é orar para Deus amparar e dar forças à família”, completou o diretor.