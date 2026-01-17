INMET emite alerta de chuvas intensas para o Sul do Espírito Santo

O aviso de chuvas intensas no Sul do Espírito Santo coloca a região em estado de atenção a partir da manhã deste sábado (17). O alerta foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia.

Segundo o INMET, o aviso começou às 8h26 e segue até as 9h de domingo (18). O grau de severidade é classificado como perigo potencial.

Durante o período, a previsão aponta chuva entre 20 e 30 milímetros por hora. Além disso, o volume pode chegar a 50 milímetros ao longo do dia.

O alerta também indica ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 quilômetros por hora. Com isso, aumenta o risco de transtornos pontuais.

Segundo o instituto, o risco de queda de energia elétrica permanece baixo. Ainda assim, podem ocorrer alagamentos, queda de galhos e descargas elétricas.

Diante desse cenário, os órgãos de segurança orientam a população a redobrar os cuidados. Principalmente, durante a ocorrência de rajadas de vento.

As autoridades recomendam que moradores evitem se abrigar debaixo de árvores. Da mesma forma, não devem estacionar veículos próximos a torres e placas.

Outra orientação importante é evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Assim, a população reduz o risco de acidentes elétricos.

Em situações de emergência, os moradores devem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199. Além disso, podem solicitar apoio do Corpo de Bombeiros pelo 193.