INMET emite alerta de grande perigo para todo o ES neste domingo (4)

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta meteorológico classificado como “grande perigo” para todo o estado do Espírito Santo no próximo domingo (4), com vigência das 6h até as 23h59.

A medida indica risco elevado de chuvas intensas, ventos fortes, possíveis descargas elétricas e outros fenômenos severos que podem afetar a rotina da população capixaba ao longo de praticamente todo o dia.

O alerta é para todo o território capixaba e abrange as regiões Sul, Central, Serrana, Norte e o litoral. Mesmo áreas que normalmente registram menor instabilidade meteorológica devem permanecer em estado de atenção ao longo de domingo.

As orientações do INMET à população incluem: evitar exposições desnecessárias ao tempo severo, especialmente em áreas abertas ou próximas a árvores e estruturas frágeis; manter veículos afastados de outdoors e torres de transmissão, que podem representar riscos em caso de ventos fortes; desligar aparelhos elétricos e evitar o uso de equipamentos ligados à rede durante tempestades, como medida de prevenção contra descargas elétricas.

Em situações de emergência, a população deve acionar os serviços de Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.